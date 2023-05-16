Bayburt'un tek milletvekili AK Parti'den

Seçmen sayısının 58 bin 083 olduğu Bayburt'ta, 291 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan oyların 49 bin 928'i geçerli, 882 oy geçersiz sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti 29 bin 953, MHP 8 bin 304, İYİ Parti 8 bin 26 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Orhan Ateş (47), milletvekili olarak TBMM'ye girmeye hak kazandı. Bayburt'ta Cumhur İttifakı 40 bin 102 oy alırken, Millet İttifakı 8 bin 26 oyda kaldı. 2018 yılında yapılan seçimlerde de Bayburt'un 1 milletvekilliğini AK Parti'li aday kazanmıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ORHAN ATEŞ

1976 Bayburt'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2005 yılında uzman, aynı bölümde başladığı görevde 2011 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör unvanı aldı. Atatürk Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde görev yaptı. Doktorluk mesleğinin yanı sıra aynı zamanda Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum-Trabzon şubesinde yöneticilik yaptı. Tıp dilinde 'prematüre retinopatisi' olarak bilinen erken doğan bebeklerde görülen görme kusurlarıyla ilgili bir çalışmaya imza atmıştı. 'L- Carnitire' molekülüyle fareler üzerinde antioksidan deneyen Ateş, erken doğumlarda görülen körlüğü önleyecek çalışmada sona yaklaşmış ve 2012 yılında İtalya'nın Milano kentinde yapılan 'Euro Retina' toplantısında deney sonuçlarını bildiri olarak yayınlamıştı.