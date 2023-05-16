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Güncel
DHA 16.05.2023 15:50

Niğde'de AK Parti, CHP ve MHP'ye 1'er vekillik düştü

Niğde'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti, CHP ve MHP, 1'er milletvekili çıkardı.

Niğde'de AK Parti, CHP ve MHP'ye 1'er vekillik düştü

63 bin 702 seçmenden 233 bin 480’nin oy kullandığı Niğde’de İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti'den Cevahir Uzkurt, CHP'den Ömer Fethi Gürer, MHP'den ise Cumali İnce milletvekilliğine seçildi.

AK PARTİ 1 VEKİL KAYBETTİ

Niğde’de geçen dönem 2 vekil çıkartan AK Parti’nin 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 43,83 oy oranı yüzde 33,67’ye geriledi. Böylece 2 olan vekil sayısı 1’e düştü. AK Parti Niğde Milletvekili olan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, YÖK Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

Vekil sayısını koruyan CHP’nin 2018’de 20,21 olan oy oranı ise yüzde 24,18’e yükseldi. Kentte 1 vekil çıkartan MHP ise 2018’de yüzde 20,75 olan oy oranını, bu dönem 22,49’a çıkardı. 

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