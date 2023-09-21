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Güncel
AA 21.09.2023 18:38

Bayburt'ta yıldırım isabet eden ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Bayburt'ta yıldırım isabet eden ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bayburt'ta yıldırım isabet eden ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Arpalı beldesinde hayvancılıkla uğraşan Zeyit Demirel, gece saatlerinde gök gürültüsünün ardından bahçesinden gelen ses üzerine dışarı çıktı.

Yıldırım isabet eden ahırının yandığını gören Demirel, itfaiye ekiplerine bilgi vererek komşularının yardımıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Ot ve saman balyalarının da yandığı ahır kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Demirel'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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