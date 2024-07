Bayburt'ta renkli görüntülere sahne olan cirit şampiyonluğu davul zurnayla coşkuyla kutlandı

İl dışında gerçekleşecek müsabakalarda Bayburt’u temsil etmeye Bayburt Atlı Spor Kulübü hak kazandı.



Birinciliğe adını yazdıran Bayburt Atlı Spor Kulübü müsabaka sonunda konvoylu, atlı, davullu zurnalı kutlama gerçekleştirdi. Kutlamada Bayburt barları oynandı, coşkulu kalabalığın barlarına çevreden geçen vatandaşlar eşlik etti. Trafik yoğunluğunun yaşandığı alanda Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları trafiği tehlikeye düşürmeden kısa bir kutlama yaparak, il birinciliğini coşkuyla kutladılar.



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu takviminde yer alan il birinciliği müsabakaları 6 cirit takımının katılımıyla gerçekleşti. 25 Haziran tarihinde başlayan maçlar, bugün oynanacak final maçıyla son bulacak, maç sonunda takımlara kupaları oyunculara ise madalyaları verilecek. 2023-2024 Geleneksel Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakalarına Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü katıldı. 25 Haziran tarihinde oynanmaya başlanan müsabakada ilk maç Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ile 21 Şubat Atlı Spor Kulübü arasında oynandı. Bugün oynanacak son maç ise, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşecek. 40’ar dakikadan iki devre şeklinde 80 dakika oynanan karşılaşmada Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Atlı Spor Kulübüyle Atlı Cirit Sahasında karşı karşıya geldi.





İkinci yarı öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal, `14 ilimizde devam eden atlı cirit il faaliyetleri çerçevesinde Bayburt ilimizdeyiz. Bayburt'ta 6 takım müsabakalara katıldı bu 6 takımın mücadeleleri sonucunda birinci olan takımımız yarı finale gidecek. Yarı finalden çıkan takımımız ise lige yükselecek. Geçen hafta ve bu hafta mücadele veren takımlarımızı tebrik ediyorum. Burada 7'den 70'e ecdat sporumuz olan atlı cirite gönül vermiş bütün izleyicilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum` dedi. Can Bayburt Kulübü Başkan Yardımcısı Celalettin Topyay da her iki takıma başarılar diledi, sıcak havada kendilerini yalnız bırakmayarak sahada yerlerini alan izleyicilere teşekkür etti. İkinci yarının başlamasıyla birlikte takımlar sahada yerlerini aldılar. Maça hızlı başlayan her iki takıma izleyiciler sıcak havaya aldırış etmeden, güneşin altında maçı takip ettiler, tezahüratlarla destekledikleri kulübün yanında oldular. İlk yarıda rakibine az bir puan fark atan Bayburt Atlı Spor Kulübü, ikinci yarıda puan farkını açtı. Müsabakanın sonuçlarının hakem tarafından ilan edilmesiyle kazanan taraf Bayburt Atlı Spor Kulübü olurken, her iki takımda ezeli rekabete, ebedi dostluğa yakışır şekilde centilmence mücadele sergilediler.Müsabakanın galibi olan Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları, galibiyetlerini ilk önce saha içerisinde birbirlerine sarılarak kutladılar. Daha sonra Dörtyol mevkiine geçen Bayburt Atlı Spor Kulübü yöneticileri, oyuncuları, takıma destek veren izleyiciler burada davul zurna eşliğinde barlar oynadılar. Alana getirilen şişe burun arap atıyla da alanda gösteri yapıldı.Tüm takımlara emeklerinden ötürü teşekkür eden Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, il dışında Bayburt'u en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, `Bayburt Atlı Spor Kulübümüzün şampiyonluk kutlamaları için Dörtyol'da toplandık. Bu kutlamalara aslında futboldan aşinayız ama Bayburt kültür ve tarih şehri olduğu için bu kutlamaları biz cirit sporunda da gerçekleştiriyoruz. Bayburt Atlı Spor Kulübümüz şampiyon oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm takımları tebrik ediyorum. Bayburt Atlı Spor Kulübü olarak il dışında şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz` ifadelerini kullandı.