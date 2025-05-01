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Türkiye
AA 01.05.2025 06:00

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlardan polis ekipleri alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil), M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında seferler durduruldu.

Tedbirler kapsamında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları ve Marmaray Sirkeci İstasyonu çift taraflı olarak sefere kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağını bildirmişti.

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