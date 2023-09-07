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Güncel
AA 07.09.2023 15:13

Bayburt'ta izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

Bayburt'ta gerçekleştirilen izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bayburt'ta izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, F.C, F.Y, M.K, K.T. ve M.B.B'nin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 71 tarihi eser ile ruhsatsız tabanca, 3 dedektör, alan tarama cihazı ve kazı sırasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Bayburt ve çevre illerde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 22 Mart 2023'ten itibaren 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda ele geçirilen 622 sikke, takı eşyası, el yazması kitap ve çeşitli objeler Bayburt Müze Müdürlüğüne teslim edilirken 38 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

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Bayburt Kaçak Kazı
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