Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

Kentte yaşayan T.O, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Y.A'dan şikayetçi oldu.

T.O'nun şikayeti üzerine Y.A. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine T.O, Y.A'nın SMA hastası Cennet Su adına başlatılan kampanyaya 2 bin lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden Y.A, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.