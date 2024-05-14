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Güncel
AA 14.05.2024 11:35

Açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu satarken yakalandı

Kütahya'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı.

Açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu satarken yakalandı
[Fotograf: AA]

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açık cezaevinden 11 gün izinli çıkan hırsızlık suçundan hükümlü Mehmet E.'nin 3 kişiye sentetik uyuşturucu sattığını belirledi.

Zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet E.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı tutuklandı.

Zanlı, izinli çıktığı Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

"78 kişi tutuklandı"

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceğini, yılın başından beri ise uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 78 kişinin tutuklandığını söyledi.

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