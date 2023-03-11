Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında hizmet veren merkeze gelen öğrenciler, drama, zeka oyunları, müzik, robotik, kodlama, astroSTEM, model uçak ve havacılık, ahşap, görsel sanatlar ve seramik atölyeleri ile kitap kafede keyifli vakit geçirdi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke, öğrencilerin merkezde bir çok etkinliğin yanı sıra yarışmalara hazırlandığını söyledi.

Özellikle ders dışı zamanlarda öğrencilerin merkezi kullandığını belirten Karateke, "Atölyelerimizde yarışmalara hazırlık yapan öğrencilere yardımcı oluyoruz. Teknik anlamda öğrencilere her türlü destek veriliyor" dedi.

Karateke, deprem bölgesinden gelen öğrencileri de merkezde ağırlayarak moral etkinliği düzenlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin şu anda bulunduğu zor zamanda, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın göstergesi olarak, Bayburt'a yerleşen bütün depremzede ailelerimizin çocuklarını buraya getirdik. Onlara buradaki çalışmalarımızdan bahsettik ve birlikte etkinlikler yaptık. Özellikle eğlence alanlarında güzel vakit geçirmelerini sağlayama çalıştık. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız"