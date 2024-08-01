Bayburt'ta 'Cami- Engelli Buluşması'

Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla Bayburt Merkez Hacı Kıyasi Şentürk Camisinde düzenlenen programda İl Müftüsü Bayram Danacı, Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri ile bir araya geldi.



Engelli bireylerle bir süre sohbet eden Danacı, Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerini camide ağırlamaktan duyduklarını belirterek, katılım sağlayan Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerine ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, engelli koordinatörleri Şükran Yıldırım ve Mustafa Polat katıldı.