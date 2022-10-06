Spor faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Bayburt Sentetik Çim Sahada sporcular gösteri sundu.

Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, toplumun spora bakış açısı dolayısıyla sporcu yönetim ve organizasyonunun büyük önem taşıdığını söyledi.

Günümüzde tüm ülkelerin spora büyük önem verdiğine işaret eden Köse, "Dolayısıyla uluslararası spor organizasyonlarında ön sıralarda yer almak için mücadele etmektedir. Bu sonuçlar ulusal saygınlığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak kaybedenler her zaman kazananlardan daha çok olmaktadır. Başarıları sürekli olan ülkelere bakıldığında ise sporun bu toplumların yaşam biçiminin bir parçası olduğu görülmektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerinin çeşitli branşlarda sergilediği gösterileri izledi.