Bayburt'ta ailelere 'Siber Zorbalık' eğitimi verildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda kurum personellerine, evde bakım hizmetinden faydalanan ailelere, sosyal ekonomik destek alan ailelere ve koruyucu ailelere 'Siber Zorbalık' konusunda eğitim verildi.

Dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, olabilecek bir zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri anlattı.

Siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konularının da ele alındığı eğitimde, merak edilen sorular yanıtlandı, vatandaşlar bilgilendirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce, ailelere yönelik eğitimlere devam edileceği, siber zorbalıkla mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.