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Güncel
AA 14.10.2023 15:08

Niğde'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Niğde'de Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Niğde'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

STK Platformu öncülüğünde Dışarı Cami önünde toplananlar, öğle namazının ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Niğde Şube Başkanı Muammer Kokulupınar, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını söyledi.

Filistin'de adeta can pazarı kurulduğunu belirten Kokulupınar, "Gazze'de çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar, insanlık ölüyor. Kan üzerine yükselmiş batı medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık, neredesin? Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. Kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.​​​​​​" dedi.

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