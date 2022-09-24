Halk Eğitimi Merkezinde eğitim ve yaş seviyesine bakılmaksızın tüm vatandaşların istekleri doğrultusunda faklı alanlarda mesleki ve sosyal kurslar açılıyor. Vatandaşlar okuma yazma, sağlık, spor, yabancı diller, ahşap teknolojisi, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları, geleneksel ve zekâ oyunları, giyim üretim, kişisel gelişim ve eğitim, müzik ve görsel sanatlar, kuyumculuk, ulaştırma vb. alanlarda açılan kurslara ücretsiz olarak katılabiliyor.

Kurslara başvuru yapacak vatandaşlar Halk Eğitimi Merkezine veya bulundukları mahalledeki okullara müracaatta bulunabilirler. Kurslar, yetişkinlere hizmet sunduğu gibi okul dönemindeki öğrencilere de dersler dışında hizmet vermektedir.

Halk Eğitim Merkezi 2021-2022 yılında Bayburt’ta bulunan tüm mahallelerde, köylerde, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı alanlara yönelik 448 kurs açarak 9 bin 416 kursiyere eğitim verdi. Ayrıca eğitimini yarıda bırakmış olanlara Halk Eğitim Merkezinde ortaokul ve lise düzeyinde açık öğretim eğitimi verilerek vatandaşların mezun olmaları için imkân da sağlanıyor.

Öte yandan, Halk Eğitimi Merkezi standını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de, ücretsiz açılan kurs programları hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarla sohbet ederek kurs programlarına kayıt yaptıran vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ayrıca tüm Bayburt halkını ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda açılan kurslardan yararlanmaları için il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine davet etti.