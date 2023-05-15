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Güncel
İHA 15.05.2023 11:21

Bayburt 38 bin 759 oyla "Recep Tayyip Erdoğan" dedi

Bayburt'ta sandıkların tamamının açılmasının ardından Bayburtlu vatandaşlar sokağa dökülüp, konvoylarla Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak şehirde tur attılar, kutlama yaptılar.

Bayburt 38 bin 759 oyla "Recep Tayyip Erdoğan" dedi

Bayburt'ta kesinleşmemiş sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın 38 bin 759 oyla yüzde 78.88 oranında rekor oy almasını kutlayan Bayburtlu vatandaşlar, kutlamalara erken saatlerde başladılar.

Bayburt 38 bin 759 oyla "Recep Tayyip Erdoğan" dedi



Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarak, havai fişek gösterileriyle kutlamalarını sürdüren Bayburtlularda milletvekilinin de yüzde 60,63 oy oranıyla AK Parti adayının olması sevince neden oldu. Yüzde 16.66 oy oranıyla ise AK Partiyi, ikinci parti olarak MHP takip etti. Öte yandan kesinleşmemiş sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'den yüzde 72.82 oranında oy alırken Bayburt, yüzde 78.88'lık oy oranıyla Erdoğan'a en çok oy veren il oldu. 

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