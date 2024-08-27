Parçalı Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.08.2024 13:22

Batmanlı çocuklar Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor

Batman'ın Beşiri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü okçuluk kursunda eğitim gören çocuklar milli sporcu Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor.

Batmanlı çocuklar Mete Gazoz'u örnek alarak çalışıyor

Okçuluk antrenörü Tuba Ökmen, okçuluk kursuna yoğun katılım olduğunu söyledi.

Mete Gazoz'u örnek alan çocuk ve gençlerin okçuluğa ilgisinin arttığını anlatan Ökmen, yaklaşık 30 öğrencilerinin bulunduğunu aktardı.

Eğitim alan öğrencileri ile dereceler almayı planladıklarını belirten Ökmen, şöyle konuştu:

"Daha önce yarışmaya katıldık. Batman'da ikinciliği ve üçüncülüğü büyükler kategorisinde aldık. Şu an klasikte de yine kendi yaş kategorilerine göre öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Turnuvalara katılarak öğrencilerimizin madalya almalarını istiyoruz. Çalışmalarımız da öğrencilerimizin azmi ve çalışmaları o yönde."

Öğrencilerden Umut Efrens de okçuluğa 9 yaşında başladığını anlatarak, "Okçuluğa büyük istekle geldim. Arkadaşım yarışmalara katılıyordu. Madalyalar kazanıyordu. Okçulukta başarılı olan arkadaşım gibi ben de başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Yasin Boğa da Mete Gazoz'u örnek alarak okçuluğa başladığını kaydederek, gelecekte turnuvalara katılıp madalya kazanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Baran Tanlak, da 2 ay önce bu spora başladığını belirterek, kursa severek geldiğini anlattı.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Diyabet hastası ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Marmara Denizi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
14:20
Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri "tecavüzle" tehdit etti
14:24
Bahçeli: DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir
14:31
Japonya, Çin'e ait askeri uçağın hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi
14:28
Hindistan'da protesto, çatışmaya dönüştü
14:26
Çamura saplanan motosikletli takla attı
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
Çamura saplanan motosikletli takla attı
Çamura saplanan motosikletli takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ