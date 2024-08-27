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Güncel
AA 27.08.2024 12:53

"Asırlık çınar" Kazım Demircioğlu, Bingöl'de 12 derslikli okul yaptıracak

Bingöllü 100 yaşındaki iş insanı Kazım Demircioğlu tarafından kent merkezinde 12 derslikli bir okul yaptırılacak.

"Asırlık çınar" Kazım Demircioğlu, Bingöl'de 12 derslikli okul yaptıracak

Adaklı ilçesine bağlı Sütlüce köyünden uzun yıllar önce İstanbul'a göç eden 1924 doğumlu iş insanı Kazım Demircioğlu, köyünün 2 bin 300 rakımlı tepesinde bulunan Şeker Baba Türbesi'nin yolunu yaptırdı ve türbenin yanına mutfak inşa ettirdi.

Mutfak binasının hizmete açılması dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Usta, Demircioğlu ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın da katılımıyla program düzenlendi.

Programda Demircioğlu, öğrencilere burs verilmesi için valiliğe 500 bin lira teslim edeceğini söyledi. Ardından Vali Usta'nın Bingöl'de bazı okulları depreme dayanaksız olması nedeniyle yıktıklarını anlatmasına üzerine Demircioğlu, kentte anne ve babasının adını taşıyan 12 derslikli okul yaptıracağı sözünü verdi.

Vali Usta, Demircioğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kazım Demircioğlu gibi insanların çok kıymetli olduğunu ifade eden Usta, "Bu insanları kuvözde büyütülen bir bebek gibi pamuklar içerisinde yaşatmamız, gerekli ilgiyi göstermemiz lazım. Onların her sözü, konuşması, adımı inanın asırlık birikimin neticesi olan işler. Onun için de o insanlarla sık sık beraber olmak, konuşmak ve anmak büyük bir kazanç. Allah Kazım amcaya uzun ve sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.

Mutfağın olduğu yapının etrafına ceviz ağaçları diken Vali Usta ve beraberindekiler, daha sonra Şeker Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Programa, Vali Usta'nın eşi Şerife Usta, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Yayladere Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Adaklı Belediye Başkanı Erdal Almalı, eski Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, askeri erkan, bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

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