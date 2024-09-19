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Güncel
AA 19.09.2024 12:54

Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Çamlıca Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 3️ bin 4️5️0️ sentetik ecza, 1️7️ gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde, 1️1️9️ gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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