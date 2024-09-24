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Güncel
AA 24.09.2024 10:36

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşiltepe Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 1️9️0️ gram uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve 1️9️ kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin, "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" ve "Kasten yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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