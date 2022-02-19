Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da su tüketim bedellerine yüzde 10 ek indirim
Batman Belediyesi, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketimindeki yüzde 7'lik Katma Değer Vergisi indirimine yüzde 10 oranında ek indirim yaptı.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimini faturalara yansıttıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşlara destek için belediyelerde su faturalarına ayrıca indirim yapılması isteği üzerine yeni bir karar daha aldıklarını kaydeden Şahin, "Arkadaşlarımızla konuştuk, hesap kitap yaptık ve ilave bir yüzde 10 indirim yapmaya karar verdik." dedi.
Martta toplanacak Belediye Meclisi'nde alınacak kararla yüzde 10'luk ek indirimin de su faturalarına yansıtılacak.
Böylelikle toplam yüzde 17'lik indirim vatandaşlara sunulacak.
Etiketler: Batman
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