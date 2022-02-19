Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimini faturalara yansıttıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vatandaşlara destek için belediyelerde su faturalarına ayrıca indirim yapılması isteği üzerine yeni bir karar daha aldıklarını kaydeden Şahin, "Arkadaşlarımızla konuştuk, hesap kitap yaptık ve ilave bir yüzde 10 indirim yapmaya karar verdik." dedi.

Martta toplanacak Belediye Meclisi'nde alınacak kararla yüzde 10'luk ek indirimin de su faturalarına yansıtılacak.

Böylelikle toplam yüzde 17'lik indirim vatandaşlara sunulacak.