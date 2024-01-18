Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 39 tabanca, 16 namlu, 16 şarjör, uzun namlulu silah ile şarjör, 12 metal yapıştırıcı, 5 emniyet mandalı takımı, 5 icra yayı, 5 icra mili, 5 sürgü tutucu pim, 6 matkap ucu, 2 silah bakım yağı, matkap, spiral, mengene, pense, evye ve tornavida ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.