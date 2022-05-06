Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 öğretmen yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Batman'da öğretmen Ayşe Sena Çamkuşu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kılıç köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile öğretmen Songül Arvuz, Şerafettin Elçiboğa, Esra Aydın ve Fırat Daş yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Esra Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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