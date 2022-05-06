Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
İlçenin Yüceler Mahallesi'ndeki kavşakta Arif Emre Dağdelen'in (24) kullandığı 52 LD 316 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücünün babası Zekai Dağdelen (58), Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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