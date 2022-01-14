Batman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Aile Sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları katıldı.

ÇEKÜS birimi sorumlusu Nuray Sarı ve ÇEKÜS çalışanları tarafından verilen eğitimde Batman merkez ile Kozluk, Sason, Beşiri, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinden katılan Aile Sağlığı merkezlerinin çalışanlarına anne ve bebek sağlığının korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

Sarı, eğitimde anne, anne adayı ve bebeklerle sahada her zaman irtibat halinde olan aile sağlığı çalışanlarının karşılaştıkları sorunları birebir değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.