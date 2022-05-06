Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollar beyaza büründü.

Bazı iş yerlerini su basarken, kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.