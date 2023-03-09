Okul bahçesinde yapılan kermeste yiyecek ve içecek stantları kuruldu.

Okul Müdürü İrfan Coşkun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyen Coşkun, yaraların sarılması için okul olarak kermes yapmaya karar verdiklerini aktardı.

50 öğretmen ve 720 öğrencinin desteğiyle yapılan kermesin gelirlerinin depremzedelere aktarılacağını kaydeden Coşkun, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.