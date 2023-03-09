Kaza Ulukışla -Çiftehan E-90 karayolunda meydana geldi.



İ.Y. yönetimindeki TIR, E-90 karayolu 34. kilometrede duman fark etti. Sürücü İ.Y. hemen tırdan inerek kendini kurtardı. Yolun kenarına çektiği tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan tırı söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.