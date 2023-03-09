Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 16:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tır alev alev yandı, sürücü kendisini son anda kurtardı
Niğde’de seyir halindeki tır alev alev yandı. Yanan tırın sürücüsü kendini son anda kurtardı.
Kaza Ulukışla -Çiftehan E-90 karayolunda meydana geldi.
İ.Y. yönetimindeki TIR, E-90 karayolu 34. kilometrede duman fark etti. Sürücü İ.Y. hemen tırdan inerek kendini kurtardı. Yolun kenarına çektiği tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan tırı söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Niğde
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