Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da iş yerinde doğal gazdan zehirlenen 6 işçi tedavi altına alındı
Kastamonu'da tatlı imalathanesinde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.
Saraçlar Mahallesi'nde bulunan tatlı imalathanesinde çalışan M.T, S.Ö, A.Ö, İ.B, A.K. ve M.F.D, rahatsızlanmaları üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedaviye alındı.
Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri tespit edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kastamonu
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