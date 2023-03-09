Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, F.H.L. idaresindeki , M.K. idaresindeki , A.B. idaresindeki ve R.K. idaresindeki otomobiller kazaya karıştı.

Kazada bir aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.