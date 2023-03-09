Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de 4 araç birbirine girdi
[Fotograf: İHA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, F.H.L. idaresindeki , M.K. idaresindeki , A.B. idaresindeki ve R.K. idaresindeki otomobiller kazaya karıştı.
Kazada bir aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlarda polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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