İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Edremit ve İvrindi'de uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatı, iki tabanca, av tüfeği ve 49 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.