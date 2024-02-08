Batman'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 24 Ocak 2024 ile 06 Şubat 2024 tarihleri arasında çalışma başlattı.

Operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 5 bin 60 paket sigara, 670 adet elektronik sigara, 53 adet cep telefonu, 30 bin 240 litre katkılı ve kaçak akaryakıt, 2 bin 475 paket sigara sarma kağıdı, 500 adet puro, 483 adet güneş kremi, 330 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.