Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Sayış (23) idaresindeki 06 GO 160 plakalı otomobil, Köprülü Kavşağı yakınlarında Mazlum Okay (27) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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