Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman’da hırsız su sayacını çaldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Batman’da bir eve giren hırsız, su sayacını çalarak kayıplara karıştı.
Batman’da bir eve giren hırsız, su sayacını çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Mahallesi’nde bir eve giren hırsız, su sayacını yerinden söküp çalarak kayıplara karıştı.
Su sayacının yerinden söküldüğünü gören ev sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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