Batman'da hasat döneminde çiftçilere mor karnabahar sürprizi

Batman’da son yıllarda açık alanda sebze yetiştiriciliği ve bunun yanı sıra sera yetiştiriciliği her geçen gün artıyor.



Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bölgede kış sebzeleri yetiştirilmeye başlandı. Balpınar beldesine bağlı Zorköy’de son yıllarda karnabahar, lahana gibi sebzelerin yetiştiriciliği oldukça yayılmaya başladı. Yakın zamanda yaklaşık 50 dönümlük bir alanda karnabahar ekimi yapan çiftçi Haluk Oğuz, yetişen karnabaharların hasadını yapmaya başladı.



Yaklaşık 70 bin fide dikimi yaptığını belirten çiftçi Oğuz, hasat sırasında karşılaştığı mor karnabahar karşısında şaşırdı. İlk defa böylesi canlı bir renkle karşılaştığını belirten Oğuz, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Her yıl 40-50 dönüme yakın karnabahar ekiyorum. Bu sene hasat zamanında mor bir karnabahar çıktı, çok şaşırdık. Mühendis arkadaşlarımıza söyledik onlarda gelip baktılar. Gelecek sene bulabilirsek bunu geliştirerek yetiştirmeyi düşünüyoruz. Tohumunu bulabilsek ekmeyi düşünüyoruz. 65-70 bin kök içerisinde bir tane mor renkli çıkması bizleri şaşırttı. İlk defa karşılaştık, çok şaşkınız” dedi.



Beyazın haricinde sarı, turuncu, yeşil ve mor renklerinde karnabaharların da Türkiye’nin bazı bölgelerinde nadiren de olsa yetiştirildiğini duyduğunu belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Dilhem Oğuz, canlı olarak ilk defa karşılaştığını dile getirdi.



"Kalori bakımından oldukça zengin"



Renkli karnabaharların kalori açısından oldukça iyi olduğunu aktaran Oğuz, “İlk defa mor karnabahar ile karşılaştım. Bu renkte karnabahar hem köyümüzde hem çevre köylerde bir ilk oldu. Sanırım ıslah çalışmaları sonucu bizim karnabaharların içerisine karışmış. Karnabahar demek, kardan kar beyaz anlamına geliyor. Artık buna morbahar mı, pembebahar mı dersiniz bilemiyorum. Türkiye’nin bazı bölgelerinde son yıllarda ıslah çalışmaları kapsamında mor, sarı, yeşil renklerde yetiştirilmeye başlandı. Biz de bunu çocuklara sevdirmek anlamında bölgemizde ilerleyen süreçte yetiştirmek isteriz. Kalori bakımından, vitamin bakımından oldukça güzel. Bunu görünce çok da şaşırdık. Çünkü ilk oldu hepsi beyaz bu mor" diye konuştu.



Batman’da son yıllarda karnabahar yetiştiriciliğinin önemli oranda arttığına dikkati çeken Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman’dan bölge illerine ciddi oranda sevkiyat yapıldığını kaydetti. Aydiş, "Seracılarla yaptığımız görüşmelerde her gün 15-20 kamyonet karnabaharı doğu illerine; Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van’a kadar gönderiyorlar. Ama hem sarı, hem yeşil, hem de böyle mor karnabaharların da tohumunu getirtmek lazım. Görüntüsü harika, insan çiğ olarak yemek istiyor. Aynı lavantaya benziyor. Diğer renkler de olursa çok daha güzel bir görsel olurdu. Çiftçilerimizle görüşeceğim. Gerekirse tohumunu getirip burada ekmek lazım” diye konuştu.