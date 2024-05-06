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Güncel
AA 06.05.2024 10:47

Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Batman'da İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla oturma eylemi yapıldı.

Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
[Fotograf: AA]

Batman'da Gülistan Caddesi'nde İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen, ellerinde Filistin bayrakları ile Türkçe ve Kürtçe Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar taşıyan grup, İsrail'in saldırılarını kınayarak oturma eylemi yaptı.

Grup adına açıklama yapan Bünyamin Rüzgar, İsrail'in saldırılarının ve katliamlarının Gazze'de aylardır devam ettiğini ve İsrail'in amacına ulaşamayacağını söyleyerek saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Basın açıklamasının ardından grup, İsrail tarafından katledilen Filistinlileri temsil eden ayakkabı ve terliklerin yer aldığı meydanda bir süre oturma eylemi yaptı.

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