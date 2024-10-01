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Güncel
AA 01.10.2024 12:19

Batman’da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu

Batman’da "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalama sonucu durdurulan otomobilde 8 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Batman’da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu girişi yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler kent girişinde belirlenen şüpheli otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaşan otomobil, ekipler tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada 8 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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