İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, meyveciliği geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla çiftçilere verilen desteklerin devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 90 dekarlık alanda kurulumu yapılacak meyve bahçeleri için ihata malzemelerini çiftçilere dağıttıklarını söyledi.

Bahçe kurulumunun diğer safhalarında da gerekli desteklerini vereceklerini kaydeden Aktaş, projeye 9 çiftçi ile başladıklarını, bu sayının artacağını bildirdi.