Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da çiftçilere ihata malzemesi dağıtıldı
Sason ilçesinde Sert Çekirdekli Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere ihata malzemeleri dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, meyveciliği geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla çiftçilere verilen desteklerin devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 90 dekarlık alanda kurulumu yapılacak meyve bahçeleri için ihata malzemelerini çiftçilere dağıttıklarını söyledi.
Bahçe kurulumunun diğer safhalarında da gerekli desteklerini vereceklerini kaydeden Aktaş, projeye 9 çiftçi ile başladıklarını, bu sayının artacağını bildirdi.
Etiketler: Batman Tarım Üretimi
Son Haberler
- 18:01
- 17:48
- 17:42
- 17:35
- 17:23
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz