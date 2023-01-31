Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında 2 adreste 475 kilogram kıyılmamış sarmalık tütün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Ele geçirilen tütünler ise sahiplerine teslim edildi.
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