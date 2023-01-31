Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir tabanca ile kaçak malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 56 bin 480 makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 gümrük kaçağı elektronik sigara ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Malatya Kaçakçılık
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