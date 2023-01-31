İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 56 bin 480 makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 gümrük kaçağı elektronik sigara ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı emniyete götürüldü.