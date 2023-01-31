Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
Rize'de vatandaşlar evlerinin önüne gelen tilkiyi etle besledi.
Şehrin yüksek kesimlerinde karın etkili olması, yaban hayvanlarını olumsuz etkiledi. Yiyecek bulamayan hayvanlar zaman zaman yaylalara indi.
İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda aç kalan tilki, evlerin önüne gelerek yiyecek aradı. Durumu fark eden vatandaşlar, tilkiyi etle besledi.
Yayla sakinlerinden İsa Güzel, tilkiyi yemek yerken cep telefonuyla görüntüledi.
Karnını doyuran tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Etiketler: Rize
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