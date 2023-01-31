Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Bölgeye günübirlik gelen Şanlıurfalılar, temiz havada kar üstünde mangal yapıp stres attı. Çocuklar ise kızaklarla kaymanın ve kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla, sezonu gecikmeli de olsa açtıklarını belirterek, "Sezonun bir ay süreceğini umuyoruz. Hafta sonu misafirlerimizi bekliyoruz. Kar yağışı yeni başladı, önümüzdeki haftalarda yağış beklentimiz var. Geçen yıl da kar biraz geç yağdı, şubat, mart ayının sonuna kadar devam etmişti. Umuyoruz ki bu yıl da öyle devam eder, sezon birkaç ay daha uzamış olur" dedi.

Karacadağ Kayak Merkezi'nin Şanlıurfa için fırsat olduğunu belirten Ayşe Demirer, "Yılın ilk karı yağıyor, biz de tatil vesilesiyle tadını çıkarmaya geldik" ifadesini kullandı.