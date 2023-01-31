Burkina Faso Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Sahel Bölgesi'ndeki Falangoutou ilçesinde görev yapan jandarma ve gönüllü milislere saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 10 jandarma, 2 gönüllü milis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Olayda, 5 jandarma ve 10 milis ise yaralandı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.