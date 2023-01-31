Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin, kentin daha modern ve yaşanılabilir bir görünüme kazanması için cadde ve sokaklar ile orta refüjlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamında geçen yıl kent genelinde 364 bin mevsimlik çiçek, 532 bin 643 fidan, 7 bin 500 ağaç, 10 bin çalı ve 250 sarmaşık dikimini gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Vatandaşların rahat nefes alabilecekleri, dostları ile sohbet edebilecekleri ve çocukların huzur içinde oynayabilecekleri ortamların oluşturulabilmesi adına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı yenilendi. Yeni TOKİ mevkisinde 24 bin metrekare alan üzerine Şehit Vedat Kaya Parkı ile şehrin farklı noktalarında 3 park olmak üzere toplam 4 parkın yapım işi tamamlanmak üzere. Kırsal mahallelerdeki çocukların parklardan yoksun kalmaması adına başlatılan çalışmalarla 100 çocuk oyun grubu kuruldu."