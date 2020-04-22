Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Özler köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilerek köy sakinlerinin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.
Etiketler: Batman koronavirüsSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 20:05
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