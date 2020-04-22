Jandarma ekipleri, Değirmenyeni ve Bosnaköy'de bazı kişilerin piknik yaptığını belirledi.

Bölgede piknik yapan 45 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış" suçundan 392'şer lira ceza yazıldı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.