Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Şehir alanlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve şehri güzelleştirmek için büyük çaba sarf ederek kentin farklı noktalarında çim ekimi, ağaçların gençleştirilmesi ve güçlendirilmesi için yapılan budama çalışmaları, çalı ve farklı ağaç türlerine form verme çalışmalarına ağaç dikimini de ekledi. 2020-2022 yılları arasında farklı türden 9 bin 896 ağaç dikimi gerçekleştiren Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son üç yılda dikilen ağaç sayısının yüzde 20’si kadar ağaç miktarını sadece Kasım ayında gerçekleştirerek büyük bir rekora imza attı” denildi.

Büyüyen ve gelişen Batman’da onlarca parkın yapımına da imza atan Batman Belediyesi, imar planında yeşil alan olarak belirlenen yerlerde park yapım çalışmalarını sürdürürken, yapılan parklarda mevsimsel şartların uygun olduğu zamanlarda ağaç dikimi gerçekleştiriyor.