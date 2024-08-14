Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.08.2024 16:44

Batman'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AK Parti Batman İl Başkanlığınca düzenlenen programla partinin kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Batman'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, geçen 23 yıllık sürede her alanda millete asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanın gönlünü kazanmanın gayretiyle çalıştıklarını ve bugün de aynı inançla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Partinin girdiği her seçimde halkın büyük teveccühünü kazandığını ifade eden Nasıroğlu, partilerinin şimdi "Türkiye Yüzyılı"nı inşa sürecinde olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın herkesin mücadelesi ve azmiyle inşa olacağına inandığını vurgulayan Nasıroğlu, "Türkiye'nin kaderini değiştiren işler yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının ve Türkiye düşmanlarının saldırılarına karşı hep birlikte mücadele verdik. Bu mücadeleyle birlikte bir zihniyet değişimini de gerçekleştirdik. Türkiye'de dokunmadık insan, derdine derman olmadık kesim bırakmadık. Her dönemde, AK Parti'ye bir ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Ancak herkes bilmeli ki AK Parti henüz 23 yaşındadır, doğrular için hep iş başındadır." ifadelerini kullandı.

Partilerinin Türkiye'de umutları yeşertmeye ve millete hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla hayallerimizi kurmaya, onları gerçekleştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir amacımız var. Güçlü Türkiye'yi inşa edip gençlerimizin ulaşacağı 2053 ve 2071 hedeflerine hazır hale getirmektir. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Ortahisar'da tarihi sokakların yolu yenileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi
17:35
Türkiye ihracatı durdurduktan sonra İsrail'de sebze meyve fiyatları fırladı
17:33
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
17:21
Selçuk Bayraktar: Türkiye süper hızlı trenlerini üretip dünyaya satan bir ülke haline gelecek
17:21
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
17:03
Fransa'da 2 askeri uçak havada çarpıştı
AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı
AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ