Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 bin 721 rakımlı Sultana Dağı eteklerinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünün Dikbayır mezrasında ayağı kırılan hastaya, 7 saat süren zorlu mücadelenin ardından ulaştı.

Bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen en ücra köy ve mezralardaki hastalara hizmet veriyor.

Sağlık ekipleri, Batman 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrılar doğrultusunda zaman kaybetmeden harekete geçerek vakaya ulaşmaya çalışıyor. Kimi zaman küçük arızalarla karşılaşan ekipler, aldıkları eğitimler sayesinde bunları gidererek yollarına devam ediyor.

Sason ilçesindeki 2 bin 721 rakımlı Sultana Dağı eteklerindeki Dörtbölük köyüne bağlı Dikbayır mezrasında ayağı kırılan hastaya ulaşmak için yola çıkan 112 Acil Sağlık ekiplerinin çabası AA muhabirince görüntülendi.

Sabah mesaiye başlayan ekipler, aldıkları anons üzerine hemen harekete geçti. Yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan mezraya ulaşmak için ekipler, Sason İlçe Özel İdaresine durumu bildirdi.

Greyder ve kepçe makineleriyle harekete geçen ilçe özel idaresine bağlı ekipler, yol açma çalışması başlattı.

Çalışma yürüten ekipler ile koordineli hareket eden sağlık ekipleri, 7 saat süren zorlu mücadelenin ardından kaygan zeminde dengesini kaybederek düşen ve ayağı kırılan 55 yaşındaki Adil Şengül'e ulaştı.

İlk müdahalenin ardından hasta, 4X4 ambulansa alarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olan Şengül, ekiplere teşekkür etti.

Şengül, "Hayatlarını hiçe sayarak saatlerce verdikleri mücadelenin ardından ekipler bana ulaştılar. Beni hastaneye ulaştıran ekiplere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

112 Acil Sağlık personeli Yakup Baz da her şartta hastaya ulaştıklarını, kara yoluyla ulaşamadıkları hastalar için ambulans helikopter kullanıldığını söyledi.

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Fikret Kılıç ise sağlık ekiplerinin yolun açılması için yardım istediklerini, bu doğrultuda 2 iş makinesiyle işe koyulduklarını aktardı.

Kılıç, "Ekiplerin geçtiği yolu dün açtık ama gece tipiyle yeniden kapanmış. Burası aynı zamanda 30 köy ve mezra yolu da olduğu için aralıksız olarak burada çalışıyoruz. Sağlık ekiplerinin hastaya bir an önce ulaşması için ayrıca çaba sarfettik." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu ise Batman'da 25 istasyonla, 7 gün 24 saat halka hizmet ettiklerini belirtti.

112 Acil Sağlık ekiplerinin geçen yıl 36 bin hastayı taşıdığı dile getiren Pamukçu, "Mevsimsel şartlara bağlı olmadan, karda, kışta, yağmurda ve her türlü felakette de hizmet veriyoruz. 2 paletli, 41 normal ambulans ve 4 de 4X4 ambulansımız var. Ambulanslarımızın yetmediği durumlarda Bakanlığımızın ambulans helikopter ve uçaklarıyla hizmet veriyoruz. Geçen yıl da 53 hastamız ambulans uçak ve helikopterle alındı." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızdan ricamız yaşadığımız en büyük sıkıntı asılsız çağrılardır. Geçen yıl 805 bin çağrının 44 bini gerçek çağrıydı." diyen Pamukçu, bu konuda herkesin daha hassas olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA