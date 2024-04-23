Batman’da 23 Nisan coşkusu

Batman Valiliği'nde bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, valilik önünde bulunan alanda devam etti.

Program, şiirlerin okunması, resim şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve anaokulu öğrencilerinin yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunu gösterileriyle son buldu.

Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran “23 Nisan 1920 tarihi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasinin temelinin atıldığı, bağımsızlığımızın tüm dünyaya ilan edildiği, Cumhuriyetimizin 100. yılını ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

Sason'da da 23 Nisan kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Kayseri'den gelen Kayseri Zeybek ekibi, Mereto Dağının eteklerinde bulunan Sason İlçesi'ndeki büyük stadyumda zeybek oynadı. Gösteri, izleyenlerden büyük beğeni topladı.