Batman'da "2. Danuk ve Fıstık Festivali" düzenlendi

İlçe merkezinde gerçekleştirilen festival kapsamında, tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda resim sergisinin açılışı yapıldı.

Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurulan stantları gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

Canalp, programda yaptığı konuşmada, festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçelerde gerçekleştirdikleri festivallerin coşkulu hale geldiğini belirten Canalp, "Bu kalabalığa baktığımız zaman şunu gururla ifade ederim ki Beşiri'de bu seneki coşku ve heyecan ikiye katlandı. Hepinizi tebrik ederim. Bu festivalleri niçin yapıyoruz? Öncelikle birlikteliğimizi vurgulamak için. Yani Batman'ın, komşu illerimizin, memleketimizin her yerin insanını, Batmanlıları tekrar Batman'da, ilçelerimizde bir araya getirmek için ama bunların ötesinde köylerimizde üretmiş oldukları ürünleri, köylülerimiz getiriyorlar, burada o geleneksel yöntemle üretmiş oldukları ürünleri pazarlama imkanına kavuşuyorlar. Bu amaç da çok güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Tanıtıma da ihtiyacımız var, Batman'ın tanıtıma ihtiyacı var. Beşiri'nin ve her ilçemizin tanıtıma ihtiyacı var." dedi.

Festival kapsamında vatandaşlara, danuk (haşlanmış buğday) ve fıstık ikram edildi.

Festivale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kaymakam Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.