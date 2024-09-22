Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.09.2024 12:49

Batman'da "2. Danuk ve Fıstık Festivali" düzenlendi

Batman'ın Beşiri ilçesinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Kaymakamlık ve Beşiri Belediyesinin de organizasyonuyla 2. Beşiri Danuk ve Fıstık Festivali düzenlendi.

Batman'da "2. Danuk ve Fıstık Festivali" düzenlendi

İlçe merkezinde gerçekleştirilen festival kapsamında, tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda resim sergisinin açılışı yapıldı.

Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurulan stantları gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

Canalp, programda yaptığı konuşmada, festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçelerde gerçekleştirdikleri festivallerin coşkulu hale geldiğini belirten Canalp, "Bu kalabalığa baktığımız zaman şunu gururla ifade ederim ki Beşiri'de bu seneki coşku ve heyecan ikiye katlandı. Hepinizi tebrik ederim. Bu festivalleri niçin yapıyoruz? Öncelikle birlikteliğimizi vurgulamak için. Yani Batman'ın, komşu illerimizin, memleketimizin her yerin insanını, Batmanlıları tekrar Batman'da, ilçelerimizde bir araya getirmek için ama bunların ötesinde köylerimizde üretmiş oldukları ürünleri, köylülerimiz getiriyorlar, burada o geleneksel yöntemle üretmiş oldukları ürünleri pazarlama imkanına kavuşuyorlar. Bu amaç da çok güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Tanıtıma da ihtiyacımız var, Batman'ın tanıtıma ihtiyacı var. Beşiri'nin ve her ilçemizin tanıtıma ihtiyacı var." dedi.

Festival kapsamında vatandaşlara, danuk (haşlanmış buğday) ve fıstık ikram edildi.

Festivale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Kaymakam Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Tekirdağ'da fabrika yangını
13:59
Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'de bir okula saldırısında 6 Filistinli öldü
13:46
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
13:53
Katil İsrail'in Lübnan sınırına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
13:33
Dijital oyun endüstrisinin rotası Ankara'da çizilecek
13:17
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 44 zanlı yakalandı
Gazze'de sağanak etkili oldu
Gazze'de sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
TEM Otoyolu'nun ortasında yürüyen kadın kamerada
TEM Otoyolu'nun ortasında yürüyen kadın kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ